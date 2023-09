Bal de Contereix Ferme de Contereix , Le Châtenet-en-Dognon (87), 30 septembre 2023, .

Bal de Contereix Samedi 30 septembre, 16h00 Ferme de Contereix , Le Châtenet-en-Dognon (87) 8€ minimum

Samedi soir :

Ondes d’Oc Une rencontre entre trois musiciens au parcours éclectique, classique, jazz, trad, chansons, électro. Une musique pleine de vie, une musique à danser. Un voyage en musique ! Pour écouter c’est par ICI

Bande de trad’ Composé d’une dizaine de musiciens, Bande de Trad’ s’évertue à remplir les salles et faire trembler les planchers sur des répertoires issus autant des musiques traditionnelles que des compositions récentes. Et par Là

+ Dj set

Buvette et restauration maison : frites, grillades, crêpes, glaces

Animation pour les enfants : labyrinthe en botte de paille

Camping possible en extérieur ou en intérieur

Visites de la ferme: rdv à 16h et 18h (durée 1h environ)

Ferme de Contereix , Le Châtenet-en-Dognon (87) Contereix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T02:00:00+02:00

baltrad balfolk