Bal de Contereix Vendredi 29 septembre, 18h00 Ferme de Contereix chez Fred Martel, Le Châtenet-en-Dognon (87) 8€ minimum/soirée

Week-end festif, convivial et dansant dans la grange de Contereix

Vendredi soir :

La Part des Anches Le projet un peu fou d’un accordéoniste et d’un guitariste embarquant avec eux une contrebasse circassienne et un saxophoniste jazzy. Voyagez et dansez avec eux sur des musiques trad aux rythmes colorés : valses, mazurkas, cercles circassiens, scottishs, andros, bourrées… Un bal aussi bien pour les néophytes que pour les danseurs aguerris ! cliquez ICI pour écouter

ALoNI 2.0 Des compositions parsemées de clarinette, pulsées par les machines et colorées par les sons de vieux orgues mythiques. Une clarinette qui flirt avec le jazz, des machines qui frôlent la transe, en chaîne comme en couple, ALoNi2.0 invite à l’impro, sur scène comme sur le parquet, pour un bal électro folk qui décolle….. haut ! Par* ICI* pour écouter

+ Dj set

Samedi soir :

Ondes d’Oc Une rencontre entre trois musiciens au parcours éclectique, classique, jazz, trad, chansons, électro. Une musique pleine de vie, une musique à danser. Un voyage en musique ! Pour écouter c’est par ICI

Bande de trad’ Composé d’une dizaine de musiciens, Bande de Trad’ s’évertue à remplir les salles et faire trembler les planchers sur des répertoires issus autant des musiques traditionnelles que des compositions récentes. Et par Là

+ Dj set

Buvette et restauration maison : frites, grillades, crêpes, glaces

Animation pour les enfants : labyrinthe en botte de paille

Camping possible en extérieur ou en intérieur

Visites de la ferme le samedi : rdv à 16h et 18h (durée 1h environ)

Pour venir : traverser St Léonard de Noblat direction Bourganeuf, Clermont

1 km après la sortie de St Léo, prendre sur la gauche direction le Chatenet en Dognon

5 km plus tard, prendre sur la droite direction Contereix puis le parking est indiqué

Ferme de Contereix chez Fred Martel, Le Châtenet-en-Dognon (87) Contereix, 87400 Le Châtenet-en-Dognon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T02:00:00+02:00

