Atelier famille : La main à la pâte Mercredi 25 octobre, 09h45 Ferme de Cinquante Tarif unique Adulte/Enfant : 10 euros Le mercredi 25 octobre de 9h45 à 11h30, venez célébrer la journée mondiale de la pâte ! Au programme, fabrication de pâte fraiche sur le thème d'Halloween.

Passons la matinée ensemble en cuisinant des pâtes maison de A à Z.

N'oubliez pas votre plus beau déguisement pour faire peur à notre animateur ! Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

