Visite pédagogique Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Visite pédagogique Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne, 9 août 2023, Ramonville-Saint-Agne. Visite pédagogique Mercredi 9 août, 09h45 Ferme de Cinquante Tarif unique : 10 euros Venez passer la matinée en compagnie des animaux de la ferme.

Au programme, découverte et rencontre des animaux du parc ainsi que nourrissage en compagnie d’un animateur. Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-pedagogique-de-cinquante/evenements/atelier-famille-fabrication-de-papier-recycle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T09:45:00+02:00 – 2023-08-09T11:30:00+02:00

