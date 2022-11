Rencontre publique Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre publique Samedi 3 décembre, 14h00 Ferme de Cinquante Animée par l'Association Psychanalyse et Lien Social Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Samedi 3 décembre · 14h à 18h · Ferme de 50

—————– Rencontre publique Le réel de la clinique à la permanence et l’adresse au clinicien : demande(s), transfert(s), adresse(s).

Débat introduit par Marvic Mendez, Marine-Line Latucca et Julie Rouch. Les psychologues et cliniciens partagent une réflexion sur leur pratique et sur les conditions favorisant le passage de l’accueil psychanalytique (à la permanence) à l’adresse de l’un des psychanalystes ou psychologues cliniciens, membres du réseau exerçant en cabinet. Les difficultés, les impasses et les singularités liées au trajet unique de chaque personne seront évoquées. S’adresse à tous les membres du réseau des cliniciens de l’association recevant des personnes orientées par la permanence, à tous les cliniciens orientés par la psychanalyse intéressés par le dispositif et à tous les professionnels œuvrant dans le champ social susceptibles d’orienter les personnes vers la permanence.

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

