Visite guidée de la Ferme florale Ferme de Chauchien Vernou-la-Celle-sur-Seine, 17 septembre 2023, Vernou-la-Celle-sur-Seine.

Visite guidée de la Ferme florale Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Ferme de Chauchien

La ferme florale est une exploitation où sont produites des fleurs coupées issues d’une agriculture biologique, responsable et écologique. Isabelle Chanclud y propose des créations florales 100 % locales et de saison et y développe un modèle d’économie circulaire dont l’objectif est de produire des fleurs de manière durable, en limitant la consommation des ressources (matières premières, eau, énergie) et la production des déchets. Lors des journées du patrimoine, des visites guidées vous permettront de découvrir ce lieu et ses diverses fleurs.

Ferme de Chauchien 77130 La Grande Paroisse Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 Seine-et-Marne Île-de-France 0786425763 https://www.champetre-fermeflorale.fr/ https://www.instagram.com/champetre_fermeflorale/;https://www.facebook.com/champetrefermeflorale Je vous raconterai la genèse du projet puis, nous réaliserons une visite de la parcelle florale composée de plus d’une centaine de variétés de fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces produites en agriculture biologique.

Vente de fleurs sur place. Parking sur place – Gare SNCF La Grande Paroisse Ligne R

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Champetre ferme florale