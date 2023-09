Atelier participatif à la Ferme de Cagnolle ferme de Cagnolle Pays de Belvès, 20 septembre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Rendez vous comme d’habitude chaque mercredi à la ferme de Cagnolle.

Venez troquer la force de vos mains contre des fruits et légumes de saison.

Rejoignez nous de 9h30 – 12h30 et/ou 13h30 – 16h30 pour :

Extraire des graines de piments

Les bénévoles peuvent repartir avec de la rhubarbe, des pêches,.

2023-09-20

ferme de Cagnolle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet as usual every Wednesday at the Cagnolle farm.

Come and trade the strength of your hands for seasonal fruit and vegetables.

Join us from 9.30am – 12.30pm and/or 1.30pm – 4.30pm to :

Extract chilli seeds

Volunteers can leave with rhubarb and peaches,

Quedamos como siempre todos los miércoles en la granja Cagnolle.

Ven a cambiar la fuerza de tus manos por frutas y verduras de temporada.

Únete a nosotros de 9.30 a 12.30 y/o de 13.30 a 16.30 para :

Extraer semillas de guindilla

Los voluntarios pueden irse a casa con ruibarbo y melocotones,

Treffen Sie sich wie gewohnt jeden Mittwoch auf dem Bauernhof von Cagnolle.

Kommen Sie und tauschen Sie die Kraft Ihrer Hände gegen Obst und Gemüse der Saison ein.

Schließen Sie sich uns von 9:30 – 12:30 Uhr und/oder 13:30 – 16:30 Uhr an, um :

Gewinnung von Chilisamen

Freiwillige können Rhabarber und Pfirsiche mit nach Hause nehmen,

Mise à jour le 2023-09-19 par Périgord Noir Vallée Dordogne