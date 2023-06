RDV aux jardins : Histoires maraîchères à la ferme de Buloyer Ferme de Buloyer Magny-les-Hameaux, 2 juin 2023, Magny-les-Hameaux.

Des débuts de son histoire maraîchère au 17e siècle, jusqu’aux nouvelles activités

horticoles, sociales et pédagogiques développées plus récemment, vous saurez tut de ce site agricole et historique du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Une proposition en partenariat avec la ferme école Graines d’Avenir.

Vendredi 2 juin de 14h à 16h

Rdv : porche d’entrée de la ferme de Buloyer, 2, rue Pierre Nicole, Magny-les-Hameaux

Renseignements : 01 34 52 28 80

Ferme de Buloyer 2 rue Pierre Nicole, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

visite découverte

Musée de la ville SQY / D. Huchon