Samedis rencontre à la ferme de Budé 11 novembre – 16 décembre, les samedis Ferme de Budé

Chaque samedi, venez rencontrer des artisan-e-s, des producteurs et des productrices genevois-es, à l’occasion des Samedis rencontre de la ferme de Budé.

Au programme

11 novembre

LA BULLE COSMETIQUE

Produits cosmétiques naturels fabriqués artisanalement. Elaborés dans la mesure du possible en autoproduction.

18 novembre

MIOKO

Pièces en céramique, vaisselle, vases, cache-pots, bijoux, boucles d’oreilles, broches et colliers.

Tout ce que Mioko propose est fabriqué à la main de A à Z et chaque pièce est unique.

25 novembre

BRASSERIE LA PIECE

La brasserie propose à l’année une gamme de cinq bières, dont quatre avec 100% de malt genevois et labelisées GRTA.

2 décembre

OSMAR

Osmar confectionne du prêt-à-porter et des accessoires issus de textiles revalorisés provenant de magasins caritatifs, de dons ou de fins de stock de marques haut de gamme. Les teintures des textiles sont naturelles et élaborées avec les plantes indigènes.

9 décembre

SAVONNERIE KAOLIN

Gamme de savon garantie sans huile de palme ni conservateur, exempte de colorants chimiques ainsi que de produits de synthèse.

La plupart des plantes utilisées sont issues d’une autoproduction biologique.

DISTILLERIE DE SACONNEX D’ARVE

Eau-de-vie typée, produite localement et dont la palette aromatique répond le plus fidèlement possible aux terroirs des fruits et aux variétés.

KONOI

Konoï est une entreprise familiale qui exploite l’intelligence de la nature pour produire des aliments 100 % naturels, sains et durables.

Leur approche s’inspire et emprunte autant aux traditions laitières et boulangères que des médecines traditionnelles.

BRASSERIE DU VIRAGE

Bières genevoises produites à une échelle humaine et distribuées localement pour favoriser le lien avec celles et ceux qui les boivent.

16 décembre

LES RUCHERS DU CORDEX

Laurent a ses ruches à la ferme de Budé. En plus de produire du miel, il se lance dans la production d’hydromel, de bougies, de savons, entres autres.

LA LAMIA

Musicien genevois, vivant dans les Pouilles, vous propose toute une gamme d’huiles d’olive fraîchement pressées !

Ferme de Budé Moïse-Duboule 2, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 777 17 00 https://www.ferme-de-bude.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/marches/ferme-bude/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

Ferme de Budé