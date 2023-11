Randonnée et Marché de Noël Ferme de Braquillanges Vitrac-sur-Montane, 16 décembre 2023, Vitrac-sur-Montane.

Vitrac-sur-Montane,Corrèze

Le départ sera à Vitrac à la ferme de Braquillanges et le parcours sera balisé. Les inscriptions se feront sur place avec une participation de 5 € reversée u Téléthon. Alors mobilisons nous pour la bonne cause !!! Au retour de cette randonnée, vous pouvez aller faire un tour au Marché de Noël de la ferme de Braquillanges. De plus un spectacle est prévue à 17h00. Cette journée rassemble joie, convivialité, festivités, ambiance de noël et bonne cause. Tout est réuni pour passer une belle après midi..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Ferme de Braquillanges

Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The start will be in Vitrac at the Braquillanges farm, and the route will be signposted. Registration will take place on site, with a 5? contribution to the Telethon. So let’s get together for a good cause! On your return from the hike, you can visit the Christmas market at the Braquillanges farm. There will also be a show at 5pm. This day brings together joy, conviviality, festivities, Christmas atmosphere and a good cause. It’s a great way to spend an afternoon.

La salida será en Vitrac, en la granja Braquillanges, y el recorrido estará señalizado. Las inscripciones se tomarán in situ con una contribución de 5€ que se abonará al Téléthon. Así que ¡unámonos por una buena causa! A la vuelta de este paseo, podrá visitar el mercado navideño de la granja de Braquillanges. También habrá un espectáculo a las 17 h. Este día reúne alegría, convivencia, fiesta, ambiente navideño y una buena causa. Es una forma estupenda de pasar la tarde.

Der Start ist in Vitrac auf dem Bauernhof von Braquillanges und die Strecke ist markiert. Die Einschreibungen erfolgen vor Ort mit einer Teilnahmegebühr von 5 ?, die an den Telethon gespendet wird. Lassen Sie uns also für einen guten Zweck mobilisieren!!! Auf dem Rückweg von dieser Wanderung können Sie den Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof von Braquillanges besuchen. Außerdem ist um 17 Uhr eine Aufführung geplant. Dieser Tag vereint Freude, Geselligkeit, Festlichkeiten, weihnachtliche Stimmung und einen guten Zweck. Alles ist vereint, um einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze