Bourdettes Pyrénées-Atlantiques Bourdettes EUR 0 0 A l’occasion de l’évènement “De ferme en ferme”, dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année, la ferme de Bourdettes ouvrira ses portes pour vous présenter ses activités : maraîchage diversifié, plantes aromatiques et médicinales, fruits. Des animations pour les enfants seront organisés avec des ateliers semis et un petit jeu de piste si la météo le permet. A l’occasion de l’évènement “De ferme en ferme”, dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année, la ferme de Bourdettes ouvrira ses portes pour vous présenter ses activités : maraîchage diversifié, plantes aromatiques et médicinales, fruits. Des animations pour les enfants seront organisés avec des ateliers semis et un petit jeu de piste si la météo le permet. +33 7 81 46 53 39 A l’occasion de l’évènement “De ferme en ferme”, dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année, la ferme de Bourdettes ouvrira ses portes pour vous présenter ses activités : maraîchage diversifié, plantes aromatiques et médicinales, fruits. Des animations pour les enfants seront organisés avec des ateliers semis et un petit jeu de piste si la météo le permet. ©Pixabay

