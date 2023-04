De ferme en ferme : Ferme de Belna Ferme de Belna Beaune-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Beaune-sur-Arzon

2023-04-29 – 2023-04-30

Haute-Loire . Une ferme diversifiée : des vaches et des chèvres, un fromage particulier ; le Belhna cuit au chaudron et affiné en cave naturelle, la fabrication de farines, culture de lentilles et vente de viande au détail. maitre.sebastien0095@orange.fr +33 6 30 20 40 90 Ferme de Belna Bruac Beaune-sur-Arzon

