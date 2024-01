Le Petit chaperon rouge Ferme de Bel Ebat Guyancourt, mardi 6 février 2024.

Le Petit chaperon rouge Laissez-vous surprendre par cette mise en scène immersive du conte des frères Grimm, à la fois fidèle et tellement moderne. 6 – 10 février Ferme de Bel Ebat Tarif B

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:15:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:45:00+01:00

Venez emprunter le chemin boisé avec le Petit Chaperon rouge pour découvrir le récit initiatique d’une petite fille volontaire et courageuse. Laissez-vous surprendre par cette mise en scène immersive du conte des frères Grimm, à la fois fidèle et tellement moderne.

Un décor à la fois réel, projeté et reflété dans un miroir utilisé comme fond de scène : nous voilà complètement plongés dans l’univers du conte. Habité par les deux narrateurs-acteurs, cet écrin fabuleux se renouvelle au fil de l’histoire, offrant plusieurs tableaux sensibles où se mêlent théâtre, arts visuels et musique. Fidèle à la version des frères Grimm, puissante et positive, cette adaptation donne à voir une fille vaillante, qui traverse les dangers et apprend de ses erreurs pour finalement triompher du loup. Destiné aux petits comme aux grands, ce Petit Chaperon rouge affirme le droit à la peur et à la liberté.

Ferme de Bel Ebat 1 place de bel ebat 78280 guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

spectacle en famille