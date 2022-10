À L’AUBE Ferme de Bel Ebat, 6 juin 2023, GUYANCOURT.

À L’AUBE Mardi 6 juin 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

JEUNES EN SCÈNE La jeune troupe de la Ferme de Bel Ébat interroge notre rapport au monde et à l’environnement dans une création théâtrale et poétique.

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT [{“link”: “mailto:benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr”}]

Compagnie Les arpenteurs de l’invisible

Texte Mariette Navarro

Mise en scène Jérémie Sonntag et Florian Goetz

Avec la jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat (en cours de distribution)

Une forêt. Un groupe d’adolescents et d’adolescentes. Ils ont fui notre civilisation pour construire une nouvelle société. Errant dans cette forêt, lieu propice à la redécouverte des sens et à toutes les métamorphoses, ils vont affirmer une autre façon de penser le monde plus en connexion avec le vivant.

À partir de la pièce Zone à étendre de Mariette Navarro et d’un montage de textes, Les arpenteurs de l’invisible questionnent la place de l’humain dans la société et dans son environnement. Un élan vital et collectif porté par la jeune troupe avec la conviction que la poésie est un levier essentiel pour changer le monde.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !

Plus de renseignements : Benjamin Guillot

01 30 48 34 25

benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T20:30:00+02:00

2023-06-06T22:30:00+02:00