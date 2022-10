–VOLT-S Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

–VOLT-S Ferme de Bel Ebat, 30 mai 2023, GUYANCOURT. –VOLT-S Mardi 30 mai 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat CRÉATION AVEC LES HABITANTS Entrez dans la danse : une création participative pour incarner l’élan vital et le vent de révolte qui firent naître les printemps arabes. Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT [{“link”: “mailto:benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr”}] Compagnie Chriki’Z Chorégraphie Jeanne Azoulay et Amine Boussa Avec un groupe de danseuses et danseurs amateurs (distribution en cours) De tout temps, les révoltes se sont manifestées par des marches collectives. Qu’elle soit pacifique ou tumultueuse, la marche dans l’espace publique symbolise le refus. Refus d’un dictat, refus d’une époque, refus d’un patriarcat, etc. Les marches qui ont fait naître les printemps arabes, spontanées, essentielles, incarnent ce besoin urgent de changer une société. Pour cette création participative, les chorégraphes Amine Boussa et Jeanne Azoulay s’inspirent du roman de Alâa El Aswani J’ai couru vers le Nil et invitent danseuses et danseurs amateurs de tout niveau à entre dans la danse. Rejoignez cette aventure artistique hors du commun ! Plus de renseignements : Benjamin Guillot

01 30 48 34 25

benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr En partenariat avec La Commanderie – Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

