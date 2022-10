501 BLUES Ferme de Bel Ebat, 23 mai 2023, GUYANCOURT.

501 BLUES Mardi 23 mai 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 8,50€

THÉÂTRE – À PARTIR DE 14 ANS 20 ans après leur premier spectacle, 5 comédiennes amatrices, ouvrières licenciées suite à la délocalisation de leur usine, reviennent transmettre le passé pour mieux c…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

L’ENVOL – Arts et Transformation Sociale

Texte Christophe Martin, d’après les textes des Mains Bleues

Mise en scène et dramaturgie Bruno Lajara

Musique Christophe Demarthe

Chorégraphie Damiano Foà et Laura Simi

Lumières Pierre-Yves Toulot

Son Mathieu Farnarier et Hervé Herrero

Régie vidéo Maxime Midière

Régie générale David Zgorski

Avec Dominique Bourdeauducq, Thérèse Flouquet, Patricia Hugot, Brigitte Nowak, Catherine Routier

En 2001, elles étaient cinq. Cinq ouvrières parmi les 541 personnes licenciées suite à la délocalisation de l’usine Levi’s de La Bassée, dans le département du Nord. Cinq à oser monter sur scène pour raconter leur histoire : le bruit de l’usine, l’odeur du jean, les cadences, la solidarité, l’investissement du personnel et la longue lutte pour garder leur emploi jusqu’au licenciement.

L’histoire des Mains Bleues symbolise un mouvement désormais massif de délocalisations d’usines. 20 ans après, à l’invitation du metteur en scène Bruno Lajara, elles remontent sur les planches, avec cette envie restée intacte : évoquer leurs vies avec des mots simples et justes. Et un but : transmettre le passé pour mieux construire l’avenir. Un spectacle plus que jamais d’actualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:30:00+02:00

2023-05-23T22:30:00+02:00