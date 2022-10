LE SILENCE Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

LE SILENCE Ferme de Bel Ebat, 16 mai 2023, GUYANCOURT. LE SILENCE Mardi 16 mai 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 8,50€

DANSE OU LA CULPABILITÉ D’AGAMEMNON Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Une pièce chorégraphique intense et bouleversante inspirée de la tragédie d’Euripide, Iphigénie à Aulis, où un roi sacrifie sa fille. Compagnie du Liocorno / Juliette Morel Adaptation, chorégraphie, mise en scène Juliette Morel

Lumières Alain Collet

Vidéos, scénographie et regard extérieur Nicolas Bonilauri Avec Serge Biavan et Juliette Morel Agamemnon est aux prises avec ses souvenirs et la culpabilité d’avoir sacrifié sa fille, Iphigénie, pour satisfaire les dieux et permettre à la flotte grecque de voguer vers Troie. Le guerrier tente en vain de se disculper du crime qu’il a commis mais le fantôme silencieux de sa fille revient sans cesse harceler sa conscience. Un dialogue physique poignant s’instaure entre le comédien et la danseuse, qui se livrent tour à tour à un duel féroce ou à une danse d’amour filial. La pièce s’interroge sur ce qui reste de libre arbitre face aux déterminismes écrasants et à la force collective violente et meurtrière… Se peut-il, comme le déplorent les philosophes René Girard et Hannah Arendt, que les hommes ne puissent s’accorder qu’au prix du sacrifice d’un bouc émissaire, d’un individu innocent ? Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T20:30:00+02:00

2023-05-16T22:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT

Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

LE SILENCE Ferme de Bel Ebat 2023-05-16 was last modified: by LE SILENCE Ferme de Bel Ebat Ferme de Bel Ebat 16 mai 2023 Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Guyancourt

GUYANCOURT