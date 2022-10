UN JOUR DANS LA NUIT Ferme de Bel Ebat, 9 mai 2023, GUYANCOURT.

A partir de 7,50€

THÉÂTRE – À PARTIR DE 14 ANS Au terme d’une exceptionnelle aventure humaine, les jeunes de Classe Départ se livrent et se délivrent dans ce temps suspendu entre passé, présent et avenir.

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Compagnie In Cauda / Classe départ 16

Texte Godefroy Ségal

Mise en scène Nathalie Hanrion

Chorégraphie Juliette Morel

Musique Hugo Guittard

Avec distribution en cours

Fragmenter le temps. Le mettre en morceaux. Le broyer pour pouvoir tout mettre dans sa poche, tout emporter. Prendre un morceau du passer et le faire surgir au présent, le lancer dans l’avenir…

Durant l’aventure de sept mois qu’est Classe départ, une douzaine de jeunes gens prennent le temps de faire le point sur leur passé, sur leur avenir et de goûter l’instant présent. Au terme de cette expérience artistique et humaine exceptionnelle, ils et elles nous livrent un spectacle unique, à leur image, mêlant théâtre, danse et musique.

En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines et la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines

