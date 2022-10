LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS Ferme de Bel Ebat, 22 avril 2023, GUYANCOURT.

LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS Samedi 22 avril 2023, 18h00 Ferme de Bel Ebat

A partir de 7,50€

THÉÂTRE D’OBJET – DÈS 6 ANS Une princesse doit se marier mais aucun prétendant ne fait battre son cœur ! Un conte de fée joyeusement dépoussiéré !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Barbaque Compagnie

Texte Aude Denis d’après Alice Brière-Haquet

Mise en scène Johanny Bert

Assistanat Adeline-Fleur Baude

Univers plastique et costumes Vaïssa Favère Au

Aménagement décor Amaury Roussel

Peinture Chicken

Un projet de et avec Caroline Guyot

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirme : il faut la marier ! On fait venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde… aucun ne fait battre son cœur. Et puis, enfin, elle ne va pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non ?

Entourée de sculptures-marionnettes, dans un dispositif léger, poétique et ludique, Caroline Guyot, seule en scène, offre un regard neuf sur le conte de fées. Et dessine joyeusement le portrait d’une princesse qui s’interroge sur le mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie… avec ou sans mari.

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-22T20:00:00+02:00