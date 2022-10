LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS Ferme de Bel Ebat, 15 avril 2023, GUYANCOURT. LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS Samedi 15 avril 2023, 18h00 Ferme de Bel Ebat

A partir de 7,50€

MARIONNETTE – DÈS 7 ANS Peut-on être vraiment heureux sans être libre ? Une fable contemporaine qui débusque les monstres invisibles et fait souffler un vent de rébellion… Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Compagnie Onavio Texte Thomas Cornet

Mise en scène Alban Couleau

Scénographie, costumes et dessins Isabelle Decoux

Direction technique, lumière et régie Simon Chapellas

Musique Christophe Roche

Marionnettes Judith Dubois Avec Nadine Béchade, Paul Éguisier et Élise Hote Dans le village, il est interdit d’être triste. Il n’est pas non plus question de revendiquer quoi que ce soit. « Don’t worry, be happy », un point c’est tout ! Lors d’un étrange rituel, celles et ceux qui ne sont pas contents se font avaler par l’arbre de la Sagesse. C’est ce qui est arrivé à Rödd, un garçon de 10 ans. Il a ensuite réussi à s’échapper, mais, depuis, il ne parle plus… C’est alors qu’arrive un nouvel enfant, frondeur et insolent ! Dans cette fable contemporaine et décalée, portée par trois comédiens-manipulateurs, les monstres ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Entre rires et frissons, cette histoire traite avec justesse de la pensée unique et du despotisme. En partenariat avec le Conseil municipal de Enfants de Guyancourt Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-15T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT

Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS Ferme de Bel Ebat 2023-04-15 was last modified: by LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS Ferme de Bel Ebat Ferme de Bel Ebat 15 avril 2023 Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Guyancourt

GUYANCOURT