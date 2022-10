MIDI NOUS LE DIRA Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

A partir de 8,50€

THÉÂTRE – DÈS 12 ANS Najda sera-t-elle sélectionnée dans l’équipe Espoirs de foot féminin ? En attendant la réponse, elle enregistre un message pour celle qu’elle deviendra dans 10 ans. Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Compagnie Superlune Texte Joséphine Chaffin

Mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin

Musique Anna Cordonnier

Scénographie et lumière Julie-Lola Lanteri

Son Théo Rodriguez-Noury

Régie lumières Mathilde Monier

Régie générale Mathilde Domarle Avec Juliette Gharbi et Anna Cordonnier À midi, Najda saura si elle intègre l’équipe Espoirs de football féminin. Dans une vidéo adressée à l’adulte qu’elle deviendra, elle raconte son parcours, ses rêves et ses peurs. Elle convoque aussi les différentes générations de femmes de sa famille : au fil d’un dialogue entre les époques, entre les combats de ses aînées pour leur indépendance et le féminisme 2.0 de son temps, Najda chemine vers la liberté. Porté par un duo voix-musique, ce spectacle dresse le portrait percussif et poétique d’une héroïne moderne. Par le biais du foot, formidable terrain de jeu pour inventer une langue dynamique, pleine de ferveur et d’envolées rythmiques, l’autrice met à l’honneur la jeunesse d’aujourd’hui dans ce qu’elle a de fougue et de belle verve. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

