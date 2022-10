DESENFUMAGE 3 Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

DESENFUMAGE 3 Samedi 1 avril 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 8,50€

MAGIE – DÈS 10 ANS Illusionnisme, magie, acrobatie, musique : 6 artistes éclectiques embarquent le public dans une palpitante tribulation à la frontière de la réalité et de la fiction. Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Où commence la fiction ? Où s’arrête la réalité ? Que racontent de nous les histoires que nous nous racontons ? Au travers de tableaux conçus comme des séquences cinématographiques, une bande d’artistes éclectiques et excentriques embarquent le public dans une folle (contre-)plongée magico-ludique, troublante mise en abyme, où tout ce que l’on voit ne peut appartenir au réel et échappe à notre raison. La Cie Raoul Lambert aime jouer avec notre propension naturelle à la crédulité et à la manipulation tout en tissant un rapport d’intimité et de complicité. Le spectacle, à la fois captivant et déroutant, chemine sans cesse entre émotion et réflexion, questionnant avec humour la notion de place, qu’elle soit dans une salle de spectacle ou dans la société. Raoul Lambert […] bouscule une fois de plus nos certitudes avec malice et humour. — Télérama Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

