PLEASE STAND UP Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

PLEASE STAND UP Ferme de Bel Ebat, 14 mars 2023, GUYANCOURT. PLEASE STAND UP Mardi 14 mars 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 12,50€

HUMOUR – À PARTIR DE 15 ANS Un plateau stand-up 100% féminin, mis en rythme par Nicole Ferroni : quatre humoristes remettent les pendules à l’heure, l’air de rien, juste pour rire… Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Mise en scène Aude Galliou Avec Marine Baousson, Christine Berrou, Nicole Ferroni et Marie Reno Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent. Please Stand Up !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir et nous faire rire ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:30:00+01:00

2023-03-14T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT

Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

PLEASE STAND UP Ferme de Bel Ebat 2023-03-14 was last modified: by PLEASE STAND UP Ferme de Bel Ebat Ferme de Bel Ebat 14 mars 2023 Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Guyancourt

GUYANCOURT