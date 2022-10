RILKE Ferme de Bel Ebat, 10 mars 2023, GUYANCOURT.

RILKE Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 8,50€

THÉÂTRE – À PARTIR DE 14 ANS JE N4AI PAS DE TOIT QUI M4ABRITE ET IL PLEUT DANS MES YEUX

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Un jeune homme, seul, errant dans la ville, parle… Heurté par l’agitation du monde, il vibre et dérive dans les méandres de sa solitude qu’il découvre poétique…

Les arpenteurs de l’invisible

D’après Rainer Maria Rilke

Conception et mise en scène Florian Goetz et Jérémie Sonntag

Création vidéo Élise Passavant et Émilie Villemagne

Création et régie son Maxime Vincent

Création et régie lumières Thierry Alexandre

Avec Jérémie Sonntag

La sensibilité de Rilke est si singulière dans ses manifestations qu’elle est à l’origine d’une œuvre complexe à l’avant-garde de son temps. Dans son autofiction Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, il raconte l’errance d’un jeune homme, dominé par son hypersensibilité, à travers la ville. Rilke décline également cet état d’être dans de nombreux poèmes, au travers desquels il explore autant ces manifestations violentes que positives.

En croisant littérature, art de l’acteur, vidéo et musique, Florian Goetz et Jérémie Sonntag offrent une traduction sensorielle de la pensée singulière de Rainer Maria Rilke. Une invitation à lâcher prise, à vagabonder au gré de son imagination et de ses sensations, à ressentir pour comprendre, et même, à ressentir sans comprendre.

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00