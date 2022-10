CONCERTO POUR 2 CLOWNS Ferme de Bel Ebat, 18 février 2023, GUYANCOURT.

CONCERTO POUR 2 CLOWNS Samedi 18 février 2023, 20h30 Ferme de Bel Ebat

A partir de 12,50€

CIRQUE – DÈS 6 ANS Elle joue de l’alto et du salto, il titube, encombré de son tuba. Un savoureux spectacle fait d’inattendu, de grâce, de poésie et de grands éclats de rire !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT [{“data”: {“author”: “LesRoisVagabonds”, “cache_age”: 86400, “description”: “www.lesroisvagabonds.com”, “type”: “video”, “title”: “Les Rois Vagabonds | Concerto pour deux clowns | official trailer”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/9TXb-ZuKH7I/sddefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=9TXb-ZuKH7I”, “thumbnail_height”: 480, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCSJlreXVJCXV5-vcJ7ry35Q”, “thumbnail_width”: 640, “html”: “

https://youtu.be/9TXb-ZuKH7I Julia Moa Caprez et Igor Sellem forment un duo tout en poésie et en finesse. Après un tel spectacle, l’homme en plus d’être allé sur la lune, peut conquérir les étoiles pour les offrir comme un bouquet de roses. — France 3 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT

Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

CONCERTO POUR 2 CLOWNS Ferme de Bel Ebat 2023-02-18 was last modified: by CONCERTO POUR 2 CLOWNS Ferme de Bel Ebat Ferme de Bel Ebat 18 février 2023 Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Guyancourt

GUYANCOURT