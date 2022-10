LA VAGUE Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

LA VAGUE Samedi 11 février 2023, 11h00 Ferme de Bel Ebat

A partir de 7,50€

DANSE – DÈS 3 ANS Une petite fille explore son nouveau terrain de jeux, une plage baignée de lumière quand, soudain, une vague la surprend ! Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Compagnie Paracosm Chorégraphie et design sonore Stéphanie Bonnetot

Lumière et régie Myriam Naisy Avec Stéphanie Bonnetot et Ysé Broquin Sur une plage ensoleillée, une petite fille part à la découverte de son environnement. C’est alors qu’une vague la surprend en venant lui chatouiller les orteils… L’enfant curieuse se transforme en exploratrice d’un littoral aux multiples découvertes sensorielles. La Vague est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature. Un défi ? Où sont les limites ? Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font naître de nouvelles émotions chez les plus jeunes et de nombreux souvenirs chez les plus grands ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

