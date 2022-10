CHRONIC(S) II / CORDE TRIPLE Ferme de Bel Ebat, 4 février 2023, GUYANCOURT.

A partir de 8,50€

HIP HOP Un double plateau hip-hop autour d’un même amour du geste dansé éloquent et de la parole altruiste.

Compagnie Hors série

Direction artistique, conception, chorégraphie et mise en scène Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer

Création lumière Antoine Auger

Environnement sonore Nicolas Barillot et Sébastien Lamy

Avec Hamid Ben Mahi

Chronic(s) II : en 2001, Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer créaient Chronic(s), objet chorégraphique non identifié où la prise de parole se mêlait aux mouvements du corps et dessinaient, sans le savoir, l’évolution d’une danse urbaine en pleine maturation. Vingt ans plus tard, ils renouent ce dialogue fructueux pour questionner la danse hip hop et pour repousser les frontières de cette danse. Et c’est aussi l’occasion pour les deux artistes de montrer combien les crises ont redéfini totalement l’état de notre humanité.

Compagnie Maria Mendy

Direction artistique, scénographie, costumes Maria Mendy

Chorégraphie Maria Mendy et les danseurs

Musiques Armand Amar

Arrangements musicaux et créations Kevin Audrain et Idriss Da Silva

Avec Afotchaé Bansou, Idriss et Pierre Da Silva, Maria Mendy, Romuald Sellin, Steevie Jeanne

Corde triple explore la question de l’amitié et de l’entraide : savoir aimer et soutenir mais aussi accepter la main tendue pour trouver le bonheur… Les danseuses et danseurs développent un hip-hop puissant, dynamique et original, teinté d’influences multiples, offrant une interprétation généreuse et une écriture corporelle très personnelle.

