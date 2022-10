RIVIERA Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

A partir de 8,50€

THÉÂTRE – À PARTIR DE 15 ANS Enfermés dans un hôpital désert, un homme et une femme cherchent une issue pendant qu’une foule tente de forcer les portes et que gronde au loin un incendie dévastateur… Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT Compagnie Kapitalistic Interrelation Théâtre (K.I.T.) Texte et mise en scène Alain Ubaldi

Regard dramaturgique Jana Klein

Scénographie Alain Léonési

Décors Wilfrid Roche

Son Lionel Garcin

Lumières Thomas Falinower Avec Charlotte Adrien et Stéphane Schoukroun Au début du XXIe siècle, lui est là suite à un accident de voiture et elle, à cause d’une tentative de suicide. Seuls, livrés à eux-mêmes, ils errent dans les couloirs des urgences à la recherche d’une issue, tandis qu’à l’extérieur, une foule de réfugiés fuyant un feu hors de contrôle tente de forcer les portes et fenêtres de l’hôpital… Métaphore d’une société sur le point de s’effondrer sur elle-même, cette nouvelle création d’Alain Ubaldi s’inscrit dans le sillage de l’œuvre du dramaturge britannique Edward Bond qui écrivait : « Vivre dans une société comme la nôtre, c’est comme vivre sur une corde raide : beaucoup de choses nous maintiennent en équilibre mais il y a une immense béance sous nos pieds » Première partie : restitution du stage “Reprendre confiance par le théâtre” Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

