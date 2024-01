Visite pédagogique Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Visite pédagogique Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne, 7 janvier 2024, Ramonville-Saint-Agne. Visite pédagogique Dimanche 7 janvier, 09h45 Ferme de 50 Tarif unique : 10 euros Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T09:45:00+01:00 – 2024-01-07T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-07T09:45:00+01:00 – 2024-01-07T11:30:00+01:00 Venez assister à la première visite pédagogique de l’année, ce dimanche de 9h45 à 11h30 en compagnie de Raphaël. Passez une matinée en compagnie des animaux de la ferme.

Au programme, découverte et rencontre des animaux du parc ainsi que le nourrissage en compagnie d’un animateur.

Les animaux de la ferme n’auront plus aucun secret pour vous ! Ferme de 50 Ramonville saint agne, Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-pedagogique-de-cinquante/evenements/visite-pedagogique-18 »}] toulouse ferme CANVA Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Code postal 31520 Lieu Ferme de 50 Adresse Ramonville saint agne, Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Latitude 43.544516 Longitude 1.494826 latitude longitude 43.544516;1.494826

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/