Atelier famille : Nos amis, les pollinisateurs Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne, 12 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Découvrez le monde des insectes et plus spécialement des pollinisateurs.

Nous partirons les observer et les identifier dans leurs milieux naturels lors d’une balade à travers le site.

Nous verrons également le métier d’apiculteur et nous dégusterons du miel.

Tarif : 10 euros par personne

Ferme de 50 Ramonville saint agne, Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T09:45:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

insectes animaux

