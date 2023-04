Atelier famille « fais le toi meme » fabrication de pate à modeler et de slime au naturel Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier famille « fais le toi meme » fabrication de pate à modeler et de slime au naturel

Mercredi 12 avril, 09h45

Ferme de 50, Ramonville-Saint-Agne

sur inscription

Envie d'une fabrication toute naturelle ? Venez fabriquer votre pâte à modeler et votre slime lors de l'atelier famille « fais le toi-même ».

Tarif unique de 10 euros par personne,

Le prix comprend l’atelier + la visite du parc animalier avec le sachet de graine

A partir de 2 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Plus d’informations sur le site: ferme50.org, au mail: contact@ferme50.org ou par telephone au 05.61.73.88.31 Ferme de 50 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ferme-pedagogique-de-cinquante/evenements/atelier-famille-fais-le-toi-meme-creation-pate-a-modeler-et-slim-au-naturel »}] [{« link »: « mailto:contact@ferme50.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

