Samedi 11 mars · 14h à 18h · Ferme de 50

Rencontre publique sur les « Questions de genre »

Débat introduit par Marie Chiocca et Jacques Boulanger.

Plusieurs publications et tribunes témoignent de la difficulté à trouver des repères dans le débat sur la « dysphorie de genre » (C. Melman et JP.Lebrun). La différence, la binarité sexuelle psychique est-elle remise en question ? Le corps est-il corrigé, « réassigné » ? Cette demande de pouvoir changer physiquement, médicalement, chirurgicalement de sexe, a-t-elle une valeur de symptôme ? D’un accolement du fantasme et de la réalité ? D’une forclusion du symbolique ? Du réel ? S’agit-il d’un auto engendrement ?

Les associations de défense des personnes transsexuelles cherchent à faire comprendre combien l'enjeu est radical. Quelle est la difficulté des soignants, y compris des psychanalystes d'entendre ou d'admettre cette demande ?

