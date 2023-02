Fabrication de beurre Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Fabrication de beurre Ferme de 50, 8 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne. Fabrication de beurre Mercredi 8 mars, 09h45 Ferme de 50

10 euros Envie d’une bonne tartine de beurre de bon matin ? ?

La ferme de 50 organise une animation fabrication de beurre le 08 mars.

Lors de celle-ci, vous apprendrez à réaliser du beurre maison.

Vous en apprendrez également plus sur la fabrication de vos produits laitiers préférés. Ferme de 50 Ramonville saint agne, Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T08:45:00+00:00 – 2023-03-08T11:00:00+00:00

