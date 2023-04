Mon pain au levain Ferme d’Auluy, 13 juillet 2023, Dry.

Mon pain au levain 13 juillet – 14 septembre, les jeudis Ferme d’Auluy

Gabriel Huot est devenu boulanger à la suite d’une reconversion professionnelle. C’est à Dry, en lisière de Sologne qu’il a installé son fournil et son four. Ses pains sont entièrement réalisés à la main à partir de farine bio. Si vous aussi vous aimez mettre la main à la pâte et avez envie de vous lancer dans la fabrication de votre pain, Gabriel vous livrera volontiers ses secrets. Vous réaliserez votre propre levain, malaxerez et pétrirez consciencieusement la pâte. Vous repartirez avec votre précieux levain et un pain prêt à cuire en suivant les conseils de Gabriel. Dégustez-le sans modération et avec la satisfaction de l’avoir réalisé vous-même. Pensez à apporter un contenant pour repartir avec votre levain.

Réservation obligatoire. Minimum 5 participants, maximum 12.

Ferme d’Auluy Lieu-dit La Ferme d’Auluy, Dry Dry [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

2023-09-14T14:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00

FMACEN045V5081SI

OTTDVL