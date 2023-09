Dimanche festif à la Ferme d’antan ! Ferme d’antan – écomusée Plédéliac, 16 septembre 2023, Plédéliac.

Dimanche festif à la Ferme d’antan ! 16 et 17 septembre Ferme d’antan – écomusée Tarif spécial JEP 2023 : 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Profitez-en pour visiter cette ferme traditionnelle des années 1920, avec sa maison d’habitation, ses dépendances, ses animaux et ses jeux d’autrefois.

Le dimanche, des démonstrations de savoir-faire sont prévues avec notre cordier, notre vannier…

Des promenades en calèches sont proposée pour les petits et les grands, et vous pourrez écouter les chants dans la chapelle du village avec La P’tite Chaussée Enchantée, tout en profitant de la buvette et de crêpes, pour une après-midi festive et animée !

Ferme d’antan – écomusée Le saint esprit des bois, 22270, Plédéliac Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 34 80 77 http://www.ferme-dantan22.com

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

