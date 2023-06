Traite ouverte à la ferme d’Ana-Soiz du réseau Invitation à la Ferme ferme d’Ana-Soiz Val d’Anast Val d'Anast Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Traite ouverte à la ferme d'Ana-Soiz du réseau Invitation à la Ferme ferme d'Ana-Soiz Val d'Anast, 7 juin 2023, Val d'Anast. Traite ouverte à la ferme d'Ana-Soiz du réseau Invitation à la Ferme 7 et 28 juin ferme d'Ana-Soiz entrée libre sur inscription sur le site internet Invitationalaferme.fr Nous vous invitons sur notre ferme la ferme d'Ana-Soiz à Maure-de-Bretagne pour notre grande traite ouverte.

L'occasion de découvrir la traite, le soin aux petits veaux mais aussi notre élevage et notre fabrication de yaourts fermiers et BIO. C'est mercredi 7 juin, de 17h00 à 18h30! Inscription gratuite et imérative sur : https://www.invitationalaferme.fr/ ferme d'Ana-Soiz melaine, 35330 val d'anast Val d'Anast 35330 Maure-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-06-07T17:00:00+02:00 – 2023-06-07T18:30:00+02:00

