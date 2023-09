Cet évènement est passé Glanage solidaire Ferme d’Ailly Falaise Catégories d’Évènement: Calvados

Falaise Glanage solidaire Ferme d’Ailly Falaise, 18 septembre 2023, Falaise. Glanage solidaire Lundi 18 septembre, 12h00 Ferme d’Ailly Glanage solidaire organisé chez Mathilde Vermes productrice d’oignons près de Falaise (14). Avec les 1ères CGEA du lycée agricole Le Robillard. Une équipe très motivée qui a glané 1,5 tonnes d’oignons au profit des Restos du coeur de St Pierre en Auge. Un partenariat riche avec Solaal et la MSA Côtes normandes Ferme d’Ailly Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T12:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Calvados, Falaise
Lieu
Ferme d'Ailly
Adresse
Falaise
Ville
Falaise
Departement
Calvados

