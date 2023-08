Démonstration : RABÛQUI, fête de la langue normande Ferme Culturelle du Bessin Creully sur Seulles, 16 septembre 2023, Creully sur Seulles.

Démonstration : RABÛQUI, fête de la langue normande 16 et 17 septembre Ferme Culturelle du Bessin 6€ le soir.

Une fête pour (re)valoriser la langue Normande. Un événement dans lequel les animations seront exclusivement positionnées sur la langue,

La langue normande est un patrimoine en voie de disparition. Pour la protéger il faut la faire découvrir. C’est l’objectif de la fête Rabûqui qui signifie remuer les tisons pour raviver la flamme. Venez écouter notre patrimoine régional.

Ferme Culturelle du Bessin 39 chemin de Varembert, Saint-Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles Creully sur Seulles 14480 Saint-Gabriel-Brécy Calvados Normandie 02 31 21 05 62 https://www.fcb.varembert.com https://www.facebook.com/fermeculturelledubessin/ [{« type »: « email », « value »: « fcb@varembert.com »}] La FCB est un lieu unique, entre les champs et la rivière, installé dans un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle.

Salle de spectacles et lieu de création, la FCB diffuse concerts, soirées à thèmes avec repas, théâtre, spectacles jeune public, expositions…

C’est aussi un véritable lieu-ressource sur le territoire où se créent de nombreux projets en partenariat avec des associations locales notamment.

Sont notamment organisés :

– Jazz dans les Prés, saison jazz itinérante en milieu rural de mars à novembre

– La Fête des Enfants, programmation jeune public proposant les spectacles de compagnies régionales pour toute la famille lors de chaque période de vacances scolaires

– Dîners dans le Noir avec nos partenaires A Vue de Truffe et L’AVEC

– Programmation scolaire et médiation

– Spectacles disponibles à la demande

…

En venant à la FCB, soyez curieux et prêts à être surpris ! Accessible aux personnes à mobilité réduite, parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

FCB