Lord Bitum & Raggadika Sound « Shake Your Body » à la Ferme Coussoulat Ferme Coussoulat, 3 juin 2023, Fourques-sur-Garonne.

Fourques-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

La Ferme Coussoulat vous accueillent dans sa guinguette pour une soirée haute en couleurs, sous le signe des goods vibes du reggae : Lord Bitum & Raggadika Sound « Shake Your Body »..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 23:30:00. .

Ferme Coussoulat Pont-des-Sables

Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Ferme Coussoulat welcomes you in its guinguette for a colorful evening, under the sign of reggae goods vibes : Lord Bitum & Raggadika Sound « Shake Your Body ».

La Ferme Coussoulat le da la bienvenida a su guinguette para una colorida velada de buen rollo reggae: Lord Bitum & Raggadika Sound « Shake Your Body ».

Die Ferme Coussoulat empfängt Sie in ihrer Guinguette zu einem bunten Abend im Zeichen der goods vibes des Reggae: Lord Bitum & Raggadika Sound « Shake Your Body ».

