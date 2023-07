Spectacle « Hubert Davant et les secrets de Gustave » Ferme Courbet Flagey Catégories d’Évènement: Doubs

Flagey Spectacle « Hubert Davant et les secrets de Gustave » Ferme Courbet Flagey, 16 septembre 2023, Flagey. Spectacle « Hubert Davant et les secrets de Gustave » Samedi 16 septembre, 17h00 Ferme Courbet Sur inscription Accident théâtral, Hubert Davant, l’homme de jadis, est le guide suprême, le conférencier de l’Histoire, avec un grand H comme Hubert. Il s’est passionné pour le jadis et l’oublié. Après Jouffroy d’Abbans, Hubert nous transporte sur les traces des secrets de Gustave Courbet avec sa verve décalée et son humour intrépide, sa passion communicative et intacte des illustres de notre territoire ! Un moment à ne pas manquer, où l’Histoire peut devenir rires. Par la Compagnie La Gouaille : Hubert Davant, l’homme de jadis. Ferme Courbet Centre du village, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://musee-courbet.doubs.fr [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 53 03 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

