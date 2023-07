Exposition « Tutos » de Romain Cattenoz Ferme Courbet Flagey, 15 septembre 2023, Flagey.

Exposition « Tutos » de Romain Cattenoz 15 – 17 septembre Ferme Courbet Entrée libre

L’artiste Romain Cattenoz (1980-), originaire du Jura vivant en région parisienne, est invité à présenter des œuvres, dont des nouvelles productions, à l’intérieur et à l’extérieur de la ferme familiale Gustave Courbet à Flagey.

Employant différents médiums (dessins, sculptures, vidéos), fruits de plusieurs années de recherche autour de sa « caisse à outils idéale », Romain Cattenoz propose des objets, détournés ou modifiés, dans le but de montrer des fonctions propres à ses besoins, permettant aux spectateurs de reconsidérer leur rapport aux objets et leurs usages.

À l’extérieur, la réactivation d’un projet monumental intitulé Hommage (malheureux) à Gustave Courbet (2014, Forges Baudin, Jura) réalisé en collaboration entre l’artiste et des structures du champ social du Doubs, marque l’exposition d’une empreinte forte de laboratoire d’art vivant, identité propre à la ferme Courbet.

Ferme Courbet Centre du village, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://musee-courbet.doubs.fr

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Musée Courbet