Spectacle In situ
Dimanche 17 septembre, 15h30
Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux

Cie Burn Out – Jann Gallois

Danse en plein air

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Lieu à préciser Après « Imperfecto », Jann Gallois nous propose un nouveau spectacle intense en plein air.

L’intention de ce spectacle est d’intercepter un moment dans notre quotidien, suspendre le temps et l’espace et nous rappeler ce qui vibre avant tout en chacun de nous, une joie de vivre. Quel message est-il urgent de transmettre aujourd’hui ? Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux 77610 Les Chapelles-Bourbon Les Chapelles-Bourbon 77610 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lenvoleevalbriard.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux
77610 Les Chapelles-Bourbon
Les Chapelles-Bourbon
77610 Seine-et-Marne
Île-de-France

