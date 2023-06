Ateliers Gioita Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux Les Chapelles-Bourbon, 6 juillet 2023, Les Chapelles-Bourbon.

Ateliers Gioita Jeudi 6 juillet, 15h30 Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux réservée à la crèche

Un temps d’atelier autour de Gioita-Côté Jardin est un temps de partage avec les enfants et les adultes autour de la relation sensorielle aux éléments naturels environnants (lumière, air et vent , sol d’herbe, eau, arbres … ) à travers le jeu, le mouvement dansé et le chant.

Ce temps d’atelier inclura un temps d’échange en fin de séance autour des ressentis, des observations, des questionnements liés à la démarche proposée.

Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux 77610 Les Chapelles-Bourbon Les Chapelles-Bourbon 77610 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T15:30:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

2023-07-06T15:30:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

©compagnie Hayos