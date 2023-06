Spectacle Gioita Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux Les Chapelles-Bourbon, 5 juillet 2023, Les Chapelles-Bourbon.

Spectacle Gioita Mercredi 5 juillet, 15h30, 17h30 Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux Nombre de places limité, sur inscription

Gioita est un duo entre une danseuse et une plasticienne, qui s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent. Matière papier, danse et voix composent une partition sensible et ouverte pour une exploration de la joie et de l’émerveillement.

Par la compagnie Hayos

Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux 77610 Les Chapelles-Bourbon Les Chapelles-Bourbon 77610 Seine-et-Marne Île-de-France

©compagnie Hayos