Opération feuilles mortes contre compost Samedi 25 novembre, 08h30 Ferme Chuffart Apportez un ou des sacs de feuilles mortes, les agents du service Propreté vous les échangent contre un ou plusieurs sacs de compost. Samedi 25 novembre, de 8h30 à 17h30, à la ferme Chuffart, 57 rue Colbert (Ascq).

L’an dernier, 369 personnes sont venues apporter 102 m2 de feuilles, et 31 m3 de compost ont été distribués en échange.

Petit rappel : comme pour la neige ou le verglas, les habitants doivent nettoyer des feuilles mortes la portion de trottoir devant leur habitation. En cas de chute d'un passant, ils seraient responsables des dommages occasionnés.

