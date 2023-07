Petits Pieds dans la Paille Ferme Chastan Montjoux, 6 août 2023, Montjoux.

Montjoux,Drôme

Dans le cadre du festival Petits Pieds dans la Paille du 6 au 10 août retrouvez des spectacles de cirque dans différentes villes..

2023-08-06 16:00:00 fin : 2023-08-06 . .

Ferme Chastan

Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Petits Pieds dans la Paille festival from August 6 to 10, enjoy circus shows in various towns.

En el marco del festival Petits Pieds dans la Paille, del 6 al 10 de agosto, podrá disfrutar de espectáculos circenses en varias ciudades.

Im Rahmen des Festivals Petits Pieds dans la Paille (Füße im Stroh) vom 6. bis 10. August finden Sie in verschiedenen Städten Zirkusvorstellungen.

