À l’occasion d’une dédicace, venez écouter une lecture de poèmes de Solange Tellier 16 et 17 septembre Ferme Caussenarde d’Autrefois Gratuit. Entrée libre.

Solange Tellier dédicace et lecture

Quel plus bel écrin que la Ferme Caussenarde d’Autrefois ?

C’est ce lieu emblématique du Causse Méjean depuis 50 ans que Solange a choisi pour venir dédicacer deux de ses livres, « Fleurs d’Étoiles » d’une part et « Méjean au Cœur » d’autre part.

Solange est une amoureuse du Causse Méjean et on sent toute cette affection dans ses écrits.

Petite lecture de poèmes sur le Méjean

Solange consacrera également un temps dans son après-midi pour une courte lecture de poèmes sur son sujet de prédilection : le Causse Méjean.

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Hervé Leclair – Aspheries