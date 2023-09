Plongez dans la vie des caussenards d’autrefois dans l’exploration libre de cet écomusée Ferme Caussenarde d’Autrefois Hures-la-Parade, 16 septembre 2023, Hures-la-Parade.

Plongez dans la vie des caussenards d’autrefois dans l’exploration libre de cet écomusée 16 et 17 septembre Ferme Caussenarde d’Autrefois Gratuit. Entrée libre. Un plan du corps de ferme vous sera distribué.

Profitez d’une déambulation libre à travers les animations de la Ferme Caussenarde d’Autrefois :

La Ferme Caussenarde d’Autrefois, une histoire vivante.

En 1973, Armand et Marie Pratlong ouvrent cet écomusée dans un corps de ferme ayant appartenu à la famille de Marie. Ce musée fut, dès le début, grâce à la complicité de nombreux caussenards de l’association le Méjean, un témoignage vivant de ce que fût la vie sur les Grands Causses, en autarcie, sans électricité, avec uniquement l’eau de pluie pour les usages du quotidien, loin de tout !

Aujourd’hui, les enfants et les petits-enfants d’Armand et Marie continuent à entretenir ce lieu pour permettre à quelques 12 000 visiteurs annuels de mieux comprendrendre ce passé caussenard qui a forgé les hommes et les femmes de ce territoire et leur identité.

Architecture Caussenarde.

La Ferme Caussenarde d’Autrefois, c’est également une architecture particulière et typique des Grands Causses, sans charpente en bois et avec des magnifiques voûtes en pierres calcaires, symboles d’une époque où l’homme s’adaptait continuellement à son environnement.

Cette architecture se découvre au fil des pièces comme un trésor inestimable et témoin du labeur des anciens.

Objets, outils et meubles d’époque.

Armand et Marie souhaitaient qu’on ait l’impression, en visitant, que les derniers habitants étaient partis la veille. Tout est resté dans son jus, meubles, outils, vaisselles, linge. On s’y croirait.

Déambulation Libre.

La déambulation libre est pensée pour toutes les générations. Des expériences d’autrefois à faire tous ensemble ponctueront ce moment d’échange et de partage entre grands-parents, parents et enfants (jeu de quiilles, essai de sabot en bois, course en sac, tir à la corde, tentative de construction d’une voûte).

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Hervé Leclair – Aspheries