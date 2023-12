Bal folk Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69) Bal folk Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69), 2 février 2024 19:30, . Bal folk Vendredi 2 février 2024, 20h30 Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69) Vendredi 2 Février à 20h30, La Soyeuse est ravie d’accueillir pour la 3ème fois Lionel Banevitch (Loop, Trad & Emmaüs) qui sera cette fois accompagné de Rolland Martinez (Trio Loubelya) pour un duo poly-instrumental d’exception, Karpostal !! Karpostal, C’est un peu des vacances exotiques sous l’emprise de phéromones libérées par les danseur.euses perfusé.e.s de dopamine et de sérotonine. Karpostal joue à relier des points du mondes en tous sens et les rassemble en bal ! Ils vous invitent à libérer le « tigre du Bengale Néo-trad dansant » qui sommeille en vous dans un mélange de bourrée, valse, scottish, mazurka, cercle circassien, Chapelloises, andro à grand renfort de mélodies afghanes ou de gammes ethiopiques. source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69) 237, Route de Fondrieu

Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69)
237, Route de Fondrieu
Ferme-Brasserie La Soyeuse, 69510 Rontalon, France

2024-02-02T20:30:00+01:00

Heure : 19:30
Lieu Ferme-Brasserie La Soyeuse, Rontalon (69)
Adresse 237, Route de Fondrieu
Ferme-Brasserie La Soyeuse, 69510 Rontalon, France

