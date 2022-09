Sève et Dune – un conte d’Arzhella Ferme Biotaupes (35) Vignoc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

5 euros par personne (gratuit – de 6 ans)

Les parents de Sève et Dune les emmènent à la plage… Au beau milieu de l’hiver. Pas de baignade ni de glace … Qu’est-ce qu’il y a de si passionnant en cette saison au bord de la mer ? Ferme Biotaupes (35) La Trubaillère Vignoc 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne Un conte naturaliste et musical pour rêver avec les oiseaux hivernaux de passage. Objectif : Sensibiliser le jeune public aux enjeux écologiques de notre temps, grâce à la fiction et à la musique, tout en mettant en scène des espèces (animales et végétales) proches de nous mais méconnues. Spectacle seule en scène, accoustique.

Idéal de 3 à 8 ans.

